14 июля — Mossovetinfo.ru — Покушение на Трампа
произошло на митинге в Пенсильвании. Стрелок сделал несколько выстрелов, одна пуля попала в правое ухо политика. Один участник митинга погиб и еще двое получили тяжелые ранения.Секретная служба застрелила нападавшего. ФБР не называет личность стрелка и его мотивы.
CNN отмечает, что фотография Эвана Вуччи из Associated Press, на которой изображен дерзкий, но живой Трамп – с окровавленным ухом и щекой, которого агенты Секретной службы уводят со сцены, с поднятым кулаком и американским флагом на заднем плане – мгновенно стала культовой.
Шансы Трампа победить увеличились после попытки покушения и снимков с раненным экс-президентом: это сплотит сторонников и заставит их прийти на избирательные участки, полагают как сторонники республиканца, так и его критики.
Стрельба на митинге бывшего президента Дональда Трампа в субботу в Пенсильвании вызвала поток сообщений от мировых лидеров, выражающих свою озабоченность и осуждающих нападение, отмечается, что международная поддержка Трампа усилилась после стрельбы на митинге в Пенсильвании.
Трамп проводил свой митинг на выставочной площадке Butler Farm в Батлере, штат Пенсильвания, в субботу днем. Бывший президент Дональд Трамп находился примерно в 120-150 метрах от предполагаемого стрелка во время стрельбы, согласно анализу CNN их геолокации. Источники в правоохранительных органах сообщили CNN, что стрелок находился на крыше здания недалеко от места проведения митинга.
ФБР не планировало разглашать имя стрелка, пока они не смогут получить “биометрическое подтверждение” его личности, потому что у него не было найдено удостоверения личности, сообщил журналистам Кевин Роджек из Питтсбургского отделения бюро. Несколько новостных агентств сообщили, что стрелявшим был местный 20-летний мужчина.
ФБР создало информационную линию и веб-сайт для всех, у кого есть информация, видео или фотографии, связанные со стрельбой на митинге в поддержку бывшего президента Дональда Трампа в субботу.
В конце июня две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили бывшему президенту Дональду Трампу
победу над действующим главой страны Джо Байденом.
Фото: Эвана Вуччи из Associated Press