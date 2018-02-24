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В мире     24.02.2018 11:04

Порошенко законом о реинтеграции Донбасса развязал руки «партии войны» - МИД РФ

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Теги:  Россия  МИД  комментарий  Украина  Донбасс  закон об интеграции  партия войны 

24 февраля /Mossovetinfo.ru/. В МИД России заявили, что подписанным президентом Украины Петром Порошенко и вступившим в силу 24 февраля законом о так называемой «реинтеграции Донбасса» - «, П.Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки «партии войны»». Об этом говорится в Комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с подписанием Президентом Украины закона о так называемой «реинтеграции Донбасса», размещенном на сайте МИД.

«24 февраля 2018 г. вступил в силу скандальный закон о так называемой «реинтеграции Донбасса». Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на Юго-Востоке Украины», - говорится в Комментарии.

«Практическое применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки на Юго-Востоке Украины. Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности», - подчеркивается в Комментарии МИД России.

Напомним, что Закон определяет Россию, как «страну-агрессора», а территории донецкой и луганской областей – «оккупированными». Закон дает Петру Порошенко, как президенту страны, право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета Украины. 

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Теги: 
Россия  МИД  комментарий  Украина  Донбасс  закон об интеграции  партия войны 

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