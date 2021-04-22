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В мире     22.04.2021 19:31

Прагу должны покинуть 63 российских дипломата - МИД Чехии

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Теги:  Чехия  посольство  дипломаты 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — Прагу должны покинуть 63 сотрудника российского посольства, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Ранее МИД Чехии объявил о том, что до конца мая Российское посольство в Чехии должно сократить численность своих сотрудников до количества сотрудников чешского посольства в Москве.

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Теги: 
Чехия  посольство  дипломаты 

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