Правительство Индии намерено запретить использование криптовалюты

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Правительство Индии готовится запретить использование криптовалюты на своей территории и не признает ее законной, сообщает CNBS со ссылкой на слова Министра финансов Индии Арун Джейтли.



«Правительство не признает криптовалюту законным платежным средства и примет все меры для запрета использования этих криптоактивов при финансировании незаконной деятельности или в рамках платежной системы», - сказал Джейтли во время своего выступления в индийском парламенте.



В конце декабря министерство финансов Индии предупредило потенциальных инвесторов о рисках вложения средств в криптовалюты. В то же время, как отметил Джейтли, власти собираются активно использовать технологию блокчейн для развития цифровой экономики.