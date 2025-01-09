Прекращение огня в Газе не вступило в силу

19 января — Mossovetinfo.ru — Прекращение огня в Газе не вступило в силу в 8:30, как планировалось ранее. По заявлению премьера Нетаньяху, ХАМАС не передала согласованный ранее список заложников к обмену, который был запланирован сегодня на 16:30. Соглашение о прекращении огня в Газе “не начнется” до тех пор, пока Израиль не получит список заложников, которые должны быть освобождены ХАМАС, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в воскресенье утром в воскресенье.



ЦАХАЛ заявил, что продолжит удары по Газе пока список не будет получен.



Израильские СМИ со ссылкой на палестинскую группировку сообщают, что задержка с передачей имен связана с «техническими причинами».



15 января Израиль и ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня. Стороны договорились о перемирии на 42 дня, а также об обмене заложников-израильтян на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. ЦАХАЛ начал подготовку к приему освобожденных из плена граждан.