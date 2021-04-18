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В мире     18.04.2021 12:05

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне заявил, что его хотели убить

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Теги:  Лукашенко  Белоруссия  переворот  покушение  Россия  ФСБ 

18 апреля. Mossovetinfo.ru - Накануне Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала ОНТ сообщил о задержании группы граждан, завершавших подготовку покушения на него и сыновей, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы. По его словам, причастных к покушению задержали в России.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске и покушение на Лукашенко.

"По упреждающей информации, полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров идеологи белорусской радикальной оппозиции Зянкович Ю. и Федута А. организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в г. Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики.

По прибытии Зянковича в Москву после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов. В ходе встречи заговорщики заявили «белорусским генералам», что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий, захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на т.н. «скрытых базах", - сообщило ФСБ России.

Также накануне, 17 апреля,  Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен принять одно из принципиальных решений за четверть века президентства. Краткое видео с таким заявлением распространил Telegram-канал "Пул Первого". "В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет Президента", - сказал Лукашенко.

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Теги: 
Лукашенко  Белоруссия  переворот  покушение  Россия  ФСБ 

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