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В мире     04.03.2025 08:18

Президент Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи США Украине

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Теги:  Трамп  Украина  помощь  приостановка  Зеленский  Белый дом  конфликт 

4 марта — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи США Украине после своего жаркого спора в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским в минувшую пятницу, сообщил в понедельник CNN представитель Белого дома. О приостановке этой помощи также сообщают сообщают Bloomberg и Fox News.

Решение Трампа затронет и вооружение, которое уже отправлено и находится в дороге, но теперь на Украину оно не дойдёт.

Эта приостановка будет действовать до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский взял на себя обязательство вести мирные переговоры.

Прекращение помощи последовало после того, как Трамп провел серию встреч с высшими должностными лицами национальной безопасности в Белом доме и может иметь серьезные последствия для способности Украины вести войну, заявили официальные лица и аналитики.

После перепалки Зеленского и Трампа в Белом Доме со стороны Вашингтона в адрес Зеленского были высказаны неоднократные обвинения в нежелании положить конец конфликту. После напряжённого разговора в Овальном кабинете в пятницу, переходившим в перепалки на повышенных тонах, Президент Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский может вернуться в Белый дом, «когда будет готов к миру».

Напомним, что накануне Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал американцев беспокоиться о внутренних проблемах, в частности, мигрантах и наркобаронах, а не о президенте России Владимире Путине.

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Теги: 
Трамп  Украина  помощь  приостановка  Зеленский  Белый дом  конфликт 

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