Другие материалы
-
В мире
04.03.2025, 08:18
Президент Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи США Украине
4 марта — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи США Украине после своего ж...
-
В мире
01.03.2025, 17:26
Турция обещает принять меры из-за атаки Украины на «Турецкий поток»
1 марта — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров в ходе телефонного разговора 1 м...
-
В мире
28.02.2025, 21:42
Переговоры в Белом доме Зеленского с Трампом закончились скандалом и провалом
28 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп не будут проводит...