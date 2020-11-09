 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В мире     09.11.2020 18:49

Президент Украины Зеленский заразился коронавирусом

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Украина  Владимир Зеленский 

9 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент Украины Владимир Зеленский сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальной странице офиса украинского президента в Facebook.

Сообщается, что Зеленский ушел на самоизоляцию, однако он чувствует себя хорошо и будет продолжать работать в дистанционном режиме.

В свою очередь сам Зеленский на своей странице в Facebook написал, что у него температура 37,5, однако он пройдет заболевание.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Украина  Владимир Зеленский 

Возврат к списку

Лента новостей

18:49 В мире Президент Украины Зеленский заразился коронавирусом

17:31 Город (Москва и область) Московским водителям рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю

17:01 Общество Сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве вечером 9 ноября

15:19 В России Ситуация по коронавирусу ухудшается в 33 регионах - Роспотребнадзор

14:26 Общество Кремлевская елка пройдет без зрителей, но будет транслироваться по ТВ и в интернете

Актуальные материалы

14:11 Другое Дзюба после появления интимного видео в сети не будет вызван в сборную России

13:30 Город (Москва и область) Автомобилистам теперь нельзя выезжать на выделенные полосы даже в выходные

11:16 В России Вторые сутки подряд в России фиксируют более 20 000 случаев коронавируса

16:18 Город (Москва и область) В Москве занято около 70 процентов коек под коронавирус - Ракова

16:05 Город (Москва и область) Власти Москвы: назвать ситуацию с коронавирусом стабильной сейчас нельзя

20:56 Город (Москва и область) Сейчас нет необходимости вводить в Москве пропускной режим - власти

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru