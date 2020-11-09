9 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент Украины Владимир Зеленский сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальной странице офиса украинского президента в Facebook.
Сообщается, что Зеленский ушел на самоизоляцию, однако он чувствует себя хорошо и будет продолжать работать в дистанционном режиме.
В свою очередь сам Зеленский на своей странице в Facebook написал, что у него температура 37,5, однако он пройдет заболевание.
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