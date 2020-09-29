29 сентября. Mossovetinfo.ru - Противники властей Белоруссии готовят резонансную провокацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
По словам Нарышкина, за планами провокации стоит США, которые стремятся столкнуть представителей православной и католической церквей в Белоруссии, пытаясь втянуть в Ватикан в происходящие в Белоруссии события.
По данным СВР планируется арестовать, или даже ранить или убить кого-то из авторитетных служителей Римско-Католической церкви. По мнению организаторов провокации, это заставит РКЦ принять более активное участие в происходящих в Белоруссии протестах, и распространить среди белорусских католиков антиправительственные настроения. В ответ белорусские власти применят жесткие меры в отношении РКЦ.
Все это должно заставить выступить католическое духовенство против белорусских властей, позволит использовать религиозные мероприятия для антиправительственной пропаганды и подстегнет католиков страны к более активному участию в протестах.
16:53 В мире Противники белорусских властей готовят резонансную провокацию - СВР
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