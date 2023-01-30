Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен, заявил глава МИД

30 января, Mossovetinfo.ru - Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил в субботу, что процесс вступления страны в Организацию Североатлантического договора (НАТО) приостановился, сообщают местные СМИ.



"События последних нескольких недель временно привели к приостановке процесса", - сказал Биллстром газете Expressen, добавив, что шведское правительство сейчас вкладывает энергию и время, чтобы попытаться продвинуть процесс.



Турция отложила трехстороннюю встречу со Швецией и Финляндией по их заявкам на вступление в НАТО, которая должна была состояться в феврале после сожжения экземпляра Корана в Швеции.