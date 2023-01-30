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В мире     30.01.2023 11:26

Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен, заявил глава МИД

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Теги:  Швеция  НАТО  Турция 

30 января, Mossovetinfo.ru - Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил в субботу, что процесс вступления страны в Организацию Североатлантического договора (НАТО) приостановился, сообщают местные СМИ.

"События последних нескольких недель временно привели к приостановке процесса", - сказал Биллстром газете Expressen, добавив, что шведское правительство сейчас вкладывает энергию и время, чтобы попытаться продвинуть процесс.

Турция отложила трехстороннюю встречу со Швецией и Финляндией по их заявкам на вступление в НАТО, которая должна была состояться в феврале после сожжения экземпляра Корана в Швеции.

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Теги: 
Швеция  НАТО  Турция 

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