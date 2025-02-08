12 февраля— Mossovetinfo.ru —Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля
. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.
Главы государств обсудили вопросы, темы:
- связанные с обменом граждан России и США;
- урегулирования на Украине
- темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.
«Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём мирных переговоров», - сообщает пресс-служба Кремля.
Также Президент России поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе и Президент России пригласил Президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования.
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social оценил телефонный разговор как «продолжительный и весьма продуктивный».
«Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам», — также сообщил Трамп. Американский президент добавил: «Мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас».
«Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны», — также написал Трамп.
Пресс-секретарь Президента России сообщил, что разговор Путина и Трампа продлился 1,5 часа.
Трамп и Путин согласны на переговоры о конфликте на Украине в рамках смены политики США, подход Трампа представляет собой резкий разрыв с Байденом, лидеры приглашают друг друга посетить свои соответствующие страны, - отмечает, Bloomberg.
Звонок Трампа последовал за освобождением во вторник американского учителя Марка Фогеля из российской тюрьмы
, где он отбывал 14-летний срок по обвинению в хранении наркотиков.
Также, как сообщает CNN, Трамп заявил, что договорился с Зеленским о предоставлении американцам доступа к ценным редкоземельным минералам Украины в качестве платы за дальнейшую американскую помощь. Трамп поговорил с Зеленским в середине дня, вскоре после того, как поговорил по телефону с Путиным.
Министр обороны Пит Хегсет ранее в среду резко ограничил поддержку Украины со стороны США в будущем. Выступая перед союзниками по НАТО, он отверг идею о том, что Украина вступит в военный альянс, и отклонил предложение о размещении американских войск для обеспечения потенциального прекращения огня в ходе российской спецоперации, сообщает. CNN.