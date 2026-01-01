Другие материалы
В мире
22.01.2026, 00:21
Путин планирует новую встречу с Уиткоффом в четверг 22 января
22 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в четверг, 22 января, планирует встретиться со спецпосл...
В мире
17.01.2026, 09:52
Трамп может ввести новые пошлины в отношении стран выступающих против аннексии Гренландии
17 января— Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения новых пошли...
В мире
15.01.2026, 08:41
Трамп: потенциальное мирное соглашение тормозит Украина, а не Россия
15 января— Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил агентству Reuters, что потенциальное мирное соглашение ...