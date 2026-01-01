 
Актуальные темы: переговоры
В мире     22.01.2026 00:21

Путин планирует новую встречу с Уиткоффом в четверг 22 января

Теги:  Путин  Кремль  Россия  безопасность  СВО  Украина  конфликт  Уиткофф  Кушнер  встреча 

22 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в четверг, 22 января, планирует встретиться со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, который приедет в РФ в седьмой раз. О предстоящей встречи Путин сообщил в четверг в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности России.

Путин сообщил, что планирует встретиться «с американскими представителями – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые завтра приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования».

Ранее в среду Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с Путиным. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что данная встреча есть в графике президента.

Напомним, что Уиткофф и Кушнер в среду в Давосе встретились со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Обе стороны позитивно оценили эту встречу. Также по итогам встречи в Давосе Дмитриев заявил о растущем осознании правильности позиции России в мире.

Путин  Кремль  Россия  безопасность  СВО  Украина  конфликт  Уиткофф  Кушнер  встреча 

