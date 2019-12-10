10 декабря. Mossovetinfo.ru – Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России на 4 года от участия в международных соревнованиях является политизированным и противоречит Олимпийской хартии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском» формате в Париже.
Президент России заявил, что со времен Римского права наказания должны быть индивидуальными и не могут затрагивать людей, которые не имеют права к каким-либо нарушениям. Решение о групповом наказании не имеет отношения к борьбе за чистоту спорта и олимпийского движения, а является политизированным.
Путин также подчеркнул, что никаких претензий к Олимпийскому комитету России нет, поэтому решение о запрете российским спортсменам выступать под национальным флагом противоречит Олимпийской хартии.
Ранее стало известно, что исполком WADA принял решение отстранить Россию на 4 года от участия во всех международных соревнованиях, а также запретить России в ближайшие 4 года проводить или подавать заявки на проведение международных соревнований.
11:00 В мире Путин прокомментировал решение WADA отстранить Россию от спорта на четыре года
10:34 Город (Москва и область) Станция БКЛ «Воронцовская» откроется в 2021 году
09:44 Другое C 2020 мессенджер WhatsApp прекратит работать на миллионах смартфонов
09:00 Происшествия Более 30 тысяч человек эвакуировали в Москве 9 декабря из-за сообщений о бомбах
08:51 Город (Москва и область) Московские спасатели перешли на усиленный режим работы для обеспечения безопасности на воде
19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина