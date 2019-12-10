10 декабря. Mossovetinfo.ru – Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России на 4 года от участия в международных соревнованиях является политизированным и противоречит Олимпийской хартии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском» формате в Париже.



Президент России заявил, что со времен Римского права наказания должны быть индивидуальными и не могут затрагивать людей, которые не имеют права к каким-либо нарушениям. Решение о групповом наказании не имеет отношения к борьбе за чистоту спорта и олимпийского движения, а является политизированным.



Путин также подчеркнул, что никаких претензий к Олимпийскому комитету России нет, поэтому решение о запрете российским спортсменам выступать под национальным флагом противоречит Олимпийской хартии.



Ранее стало известно, что исполком WADA принял решение отстранить Россию на 4 года от участия во всех международных соревнованиях, а также запретить России в ближайшие 4 года проводить или подавать заявки на проведение международных соревнований.