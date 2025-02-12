19 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом длился более двух часов и отметил, что разговор был откровенным, содержательным, «весьма полезным».
«Разговор состоялся, он продолжался более двух часов», - сказал Путин. «Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», - добавил российский лидер, чьи слова передает ТАСС
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Также Путин сообщил журналистам, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.
Также Путин сообщил, что в ходе разговора Трамп отметил, что «и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, и мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру».
Российская и украинская стороны должны найти те компромиссы, которые бы устроили обе стороны, заявил президент журналистам. «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас - устранить первопричины этого кризиса», - пояснил Путин.
Ранее Президент Дональд Трамп провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, сообщает пресс-служба президента Украины. Пресс-служба Белого дома до завершения разговора Трампа с Путиным не комментировала разговор с Зеленским.
Ранее предполагалось, что Трамп начнёт свою дипломатическую деятельность в понедельник с телефонного звонка президенту России Владимиру Путину.
Также ранее сегодня, до начала телефонного разговора президентов, вице-президент Джей-Ди Вэнс заявил, что, по его мнению, Трамп спросит Путина во время телефонного разговора, «серьезно» ли тот настроен на мир с Украиной. Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты «не будут тянуть время» в своих попытках достичь урегулирования и что США по-прежнему «более чем готовы уйти»(из посредничества в переговорах - ред.).
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сегодня заявила журналистам, что Трамп «устал и разочарован обеими сторонами конфликта», добавив, что его цель — «добиться прекращения огня и положить конец этому конфликту». Также Ливитт, отвечая на вопрос о том, хочет ли президент по-прежнему встречаться с Путиным, как он сказал журналистам на прошлой неделе на Ближнем Востоке, сказала, что это будет зависеть от сегодняшнего звонка.
12 февраля 2025 года состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом
. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.
Главы государств обсудили вопросы, темы: - связанные с обменом граждан России и США; - урегулирования на Украине; - темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.