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В мире     13.10.2021 15:59

Путин указал на опасность увеличения транзита газа через ГТС Украины

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Теги:  Владимир Путин  газ  транзит  Украина 

13 октября. Mossovetinfo.ru — Увеличивать транзит газа через газотранспортную систему Украины может быть опасно, так как она сильно изношена, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

Президент России отметил, что Россия и так в течение года увеличила объем прокачки через украинскую ГТС на 10% сверх контрактных обязательств. Однако, по различным данным изношенность ГТС Украины составляет 80-85%.

«Там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают: увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать! Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там, может быть, если давление увеличишь, она лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута», - приводит слова Путина ТАСС.

Президент России также отметил, что несмотря на все сложности, Россия готова сохранить транзит через Украину после 2024 года (когда заканчивается действующий контракт на транзит), однако для этого необходимо привести ГТС Украины в нормативное состояние, а кроме того, необходимо все просчитать.

«Мы готовы это сделать, но мы должны понять, сколько же у нас купят», - заявил Путин.

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Теги: 
Владимир Путин  газ  транзит  Украина 

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