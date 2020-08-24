24 августа. Mossovetinfo.ru - Республиканская партия официально выдвинули кандидутуру действующего президента США Дональда Трампа на второй президентский срок. Трамп набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов на съезда партии.
Ранее сообщалось, что от Демократической партии кандидатом стал бывший вице-президент и сенатор Джо Байден.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
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