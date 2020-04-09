9 апреля. Mossovetinfo.ru – Россия готова подписать соглашение ОПЕК+ и сократить добычу нефти на 14%, если к сделке присоединятся другие страны, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минэнерго.
По данным издания, Россия готова сократить свою добычу на 1,6 миллиона баррелей в сутки с учетом общего совместного снижения добычи в мире на 10 миллионов баррелей в сутки.
При этом, Россия ожидает, что к сделке присоединятся и другие добывающие страны: США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие.
Переговоры о новом соглашении по сокращению нефтедобычи страны ОПЕК и другие нефтедобывающие страны начнут в четверг, 9 апреля.
Ранее, в начале марта страны-участницы не смогли продлить договор ОПЕК+ о скоращении добычи нефти, что привело к обвальному падению цен на нефть.
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