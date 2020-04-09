Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В мире     09.04.2020 08:17

Россия готова сократить добычу нефти на 14% в рамках сделки ОПЕК+

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  нефть  соглашение  ОПЕК  цены на нефть 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – Россия готова подписать соглашение ОПЕК+ и сократить добычу нефти на 14%, если к сделке присоединятся другие страны, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минэнерго.

По данным издания, Россия готова сократить свою добычу на 1,6 миллиона баррелей в сутки с учетом общего совместного снижения добычи в мире на 10 миллионов баррелей в сутки.

При этом, Россия ожидает, что к сделке присоединятся и другие добывающие страны: США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие.

Переговоры о новом соглашении по сокращению нефтедобычи страны ОПЕК и другие нефтедобывающие страны начнут в четверг, 9 апреля.

Ранее, в начале марта страны-участницы не смогли продлить договор ОПЕК+ о скоращении добычи нефти, что привело к обвальному падению цен на нефть.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  нефть  соглашение  ОПЕК  цены на нефть 

Возврат к списку

Лента новостей

08:47 В России В России проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус

08:31 В России Российские поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5-20%

08:17 В мире Россия готова сократить добычу нефти на 14% в рамках сделки ОПЕК+

22:55 Происшествия Два человека погибли в результате пожара в доме престарелых на западе Москвы

22:26 Происшествия Пожар в доме престарелых на западе Москвы ликвидирован

Актуальные материалы

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru