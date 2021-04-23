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В мире     23.04.2021 14:10

Россия и Египет полностью восстанавливают авиасообщение

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Теги:  Россия  Египет  авиасообщение  Владимир Путин  Абдель Фаттах ас-Сиси 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном восстановлении авиасообщения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента ас-Сиси.

Сообщается, что договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров.

Авиарейсы будут осуществляться в том числе в аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что в ходе визита в Египет главы российского МИД Сергея Лаврова, была достигнута принципиальная договоренность о возобновлении чартерных рейсов из России на египетские курорты.

Авиасообщение между двумя странами было остановлено осенью 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом произошел взрыв на борту аэробуса А321 компании «Когалымавиа». Причиной взрыва стал теракт. В результате катастрофы погибли все 217 пассажиров и 7 членов экипажа.


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Теги: 
Россия  Египет  авиасообщение  Владимир Путин  Абдель Фаттах ас-Сиси 

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