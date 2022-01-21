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В мире     21.01.2022 15:29

Россия никогда устами своих официальных представителей на угрожала Украине - Лавров

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Теги:  Россия  США  НАТО  безопасность  гарантии  Лавров  Блинкен 

21 января. Mossovetinfo.ru - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве.

Как сообщил МИД, во вступительном слове в начале встречи Лавров подчеркнул, что в России ждут ответов на предложения реально гарантирующие безопасность - эти предложения ранее были переданы властям США.

"В одном из недавних Ваших заявлений в ходе европейского турне Вы упомянули, что от этой встречи не ждете прорыва. Мы тоже не ждем прорыва от этой встречи. Мы ждем ответов на наши предложения", - сказал Лавров чь слова процетированы в сообщении МИД.

На пресс-конференции после переговоров с Блинкеном Лавров отметил, что Энтони Блинкена и его команду попросили объяснить, как они трактуют часть тех обязательств, которые были на политическом уровне приняты в ОБСЕ и не раз подтверждены в ОБСЕ и касаются вопросов избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств.

Мы повторили на встрече с Блинкеном наше требование о нерасширении НАТО на восток, - отметил Лавров на пресс-конференции.

Говоря об актуальной в информационном пространстве теме угрозы Украине Лавров сказал, что
Россия никогда устами своих официальных представителей на угрожала Украине. РФ не исключает, что истерика Запада вокруг Украины направлена на то, чтобы как минимум прикрыть линию Киева на саботаж Минских договоренностей, а, возможно, и спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе.

Напомним, что накануне встречи в телефонном разговоре с Блинкеном, состоявшемся по инициативе американской стороны, Лавров призвал Госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения.

17 декабря МИД России распространил сообщении для СМИ О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.

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Теги: 
Россия  США  НАТО  безопасность  гарантии  Лавров  Блинкен 

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