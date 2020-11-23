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В мире     23.11.2020 19:09

Российский миротворец ранен в Карабахе при взрыве мины

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Теги:  Нагорный Карабах  миротворцы  взрыв  ранение 

23 ноября. Mossovetinfo.ru – Офицер российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе получил ранение при взрыве мины в районе населенного пункта Мадагиз, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Российский миротворец входил в совместную группу по обмену телами погибших. Взрыв мины произошел при проведении работ по поиску тел. В результате взрыва погиб азербайджанский военнослужащий, кроме того, ранения также получили четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха.

Раненный российский офицер доставлен в госпиталь в Баку, ему оказывается необходимая помощь, угрозы его жизни нет.


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Теги: 
Нагорный Карабах  миротворцы  взрыв  ранение 

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