23 ноября. Mossovetinfo.ru – Офицер российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе получил ранение при взрыве мины в районе населенного пункта Мадагиз, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.



Российский миротворец входил в совместную группу по обмену телами погибших. Взрыв мины произошел при проведении работ по поиску тел. В результате взрыва погиб азербайджанский военнослужащий, кроме того, ранения также получили четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха.



Раненный российский офицер доставлен в госпиталь в Баку, ему оказывается необходимая помощь, угрозы его жизни нет.