23 ноября. Mossovetinfo.ru – Офицер российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе получил ранение при взрыве мины в районе населенного пункта Мадагиз, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Российский миротворец входил в совместную группу по обмену телами погибших. Взрыв мины произошел при проведении работ по поиску тел. В результате взрыва погиб азербайджанский военнослужащий, кроме того, ранения также получили четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха.
Раненный российский офицер доставлен в госпиталь в Баку, ему оказывается необходимая помощь, угрозы его жизни нет.
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