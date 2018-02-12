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В мире     12.02.2018 17:36

Саакашвили в Киеве задержан и увезен предположительно сотрудниками Госпогранслужбе

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Теги:  Саакашвили  Украина  задержание  пограничники  депортация  источники  мнение 

12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В Госпогранслужбе Украины (ГПСУ) пока не комментируют ситуацию с задержанием в киевском ресторане лидера партии “Движение новых сил” Михеила Саакашвили, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря ГПСУ. Между тем источники в правоохранительных органах сообщают, что Саакашвили могут депортировать в Европу.

"Мы пока воздерживаемся от комментариев по этому поводу", - сказал он, в то же время подтвердив, что у службы есть куртки с надписями "Государственная пограничная служба".

Ранее пресс-служба Саакашвили заявила, что люди в масках и с надписями на куртках "Государственная пограничная служба" задержали лидера партии “Движение новых сил” в столичном ресторане «Сулугуни» и увезли в неизвестном направлении.

Экс-главу Одесской ОГА и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили задерживало в понедельник спецподразделение Госпогранслужбы "Дозор", сообщает 112.ua со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел Украины.

Саакашвили могут депортировать в Европу, сообщил "Украинской правде" сообщили высокопоставленные источники в правоохранительных органах. "Сейчас его будут депортировать в Европу. Все суды уже прошли. Как только он проиграл в суде, то службы получили право депортировать", - сообщил источник.



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Теги: 
Саакашвили  Украина  задержание  пограничники  депортация  источники  мнение 

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