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В мире     22.01.2020 10:31

Сенат США одобрил процедуру импичмента Трампа

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Теги:  США  Дональд Трамп  Сенат США  импичмент 

22 января. Mossovetinfo.ru – Сенат США во вторник 21 января принял процедуру проведения импичмента над президентом страны Дональдом Трампом, процедура была предложена спикером Митчем Макконнелом.

За предложенную процедуру проголосовали 53 сенатора-республиканца, 47 сенаторов-демократов проголосовали против.

Процесс над Трампом пройдет в среду, 22 января. До 09:00 по местному времени сторона обвинения должна представить все документы по импичменту, сторон президента должна дать ответ до 11:00. Прения сторон начнутся в 13:00, каждой стороне будет представлено по две сессии сената (по 24 часа чистого времени). Затем у сенаторов будет 16 часов, чтобы задать сторонам вопросы, после чего у сторон будет еще 4 часа на прения. Решать вопросы вызова свидетелей и привлечения дополнительных документов сенаторы будут путем голосования.

В качестве судьи выступит Джон Робертс. Свои вопросы сенаторы смогут задавать только через него в письменном виде.

Ранее за импичмент Трампа проголосовал Конгресс США, в котором большинство принадлежит Демократической партии США. Теперь, согласно американскому законодательству, в сенате должен состоятся судебный процесс над Трампом, в котором конгрессмены будут выступать в роли стороны обвинения, а сенаторы – в роли судей. Для отстранения Трампа от должности, необходимо, чтобы обвинение поддержали две трети сенаторов.

Демократы обвиняют Трампа в превышении полномочий и в препятствовании работе конгресса. Юристы Трампа в ответ утверждают, что демократы нарушают конституцию и требуют от Сената оправдания Трампа.


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Теги: 
США  Дональд Трамп  Сенат США  импичмент 

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