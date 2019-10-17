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В мире     17.10.2019 10:26

Сербская ветка газопровода «Турецкий поток» будет достроена до конца года

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Теги:  газопровод  Турецкий поток  Сербия 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство продолжения газопровода «Турецкий поток» на территории Сербии будет завершено до конца года, сообщил в интервью РИА Новости посол Сербии в России Мирослав Лазански.

Трубопровод пройдет от Болгарии до Венгрии, его протяженность составит 402 километра. Пропускная способность газопровода составит 12,87 миллиарда кубометров в год.

Газопровод «Турецкий поток» будет состоять из двух веток, с пропускной способностью 15,75 миллиарда кубометров каждая. Одна ветка предназначена для турецких потребителей, по второй ветке газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы через территории Болгарии и Сербии. Их строительство должно быть завершено до конца 2019 года.

Ранее глава сербского МИДа Ивица Дачич заявил, что прокачка газа из «Турецкого потока» в Сербию и далее в Венгрию зависит от Болгарии. При строительстве болгарского участка газопровода возникли затруднения, однако в итоге по решению Верховного суда страны строительство было продолжено.


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Теги: 
газопровод  Турецкий поток  Сербия 

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