17 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство продолжения газопровода «Турецкий поток» на территории Сербии будет завершено до конца года, сообщил в интервью РИА Новости посол Сербии в России Мирослав Лазански.
Трубопровод пройдет от Болгарии до Венгрии, его протяженность составит 402 километра. Пропускная способность газопровода составит 12,87 миллиарда кубометров в год.
Газопровод «Турецкий поток» будет состоять из двух веток, с пропускной способностью 15,75 миллиарда кубометров каждая. Одна ветка предназначена для турецких потребителей, по второй ветке газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы через территории Болгарии и Сербии. Их строительство должно быть завершено до конца 2019 года.
Ранее глава сербского МИДа Ивица Дачич заявил, что прокачка газа из «Турецкого потока» в Сербию и далее в Венгрию зависит от Болгарии. При строительстве болгарского участка газопровода возникли затруднения, однако в итоге по решению Верховного суда страны строительство было продолжено.
11:05 Город (Москва и область) Завершено благоустройство улицы Ильинка и прилегающих переулков
10:42 Происшествия Освобожденный из-под стражи участник акции 27 июля в Москве покинул Россию
10:26 В мире Сербская ветка газопровода «Турецкий поток» будет достроена до конца года
09:47 Происшествия Водитель такси сбил ребенка в центре Москвы и скрылся с места аварии
09:31 Город (Москва и область) Более 120 тысяч детей за два года получили помощь в новом корпусе Морозовской больницы
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года
10:55 Город (Москва и область) В составе Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня»