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В мире     29.07.2023 10:37

Си Цзиньпин объявил об открытии 31-й Всемирной летней Универсиады FISU

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Теги:  КНР  Китай  Универсиада FISU  Чэнду  Си Цзиньпин  открытие 

29 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин объявил об открытии 31-й Всемирной летней Универсиады FISU, - сообщает Синьхуа. Церемония открытия началась с запуска обратного счета и фейерверков, а также лучезарного сияния знакового символа культурного наследия Китая- "Солнца и бессмертных птиц". В 21:15 по пекинскому времени, когда Си Цзиньпин объявил Всемирную Универсиаду в Чэнду открытой, небо озарил фейерверк с приветственным посланием на английском языке "welcome".

На церемонии открытия из числа зарубежных лидеров присутствовали президент Индонезии Джоко Видодо, президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, президент Бурунди Эварист Ндайишимие, президент Гайаны Ирфаан Али и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Всемирная летняя Универсиада, которая проходит в Чэнду с 28 июля по 8 августа под лозунгом "Чэнду воплощает мечты в реальность", представляет собой первые международные комплексные спортивные соревнования, проводимые в Китае в постпандемийный период.

В общей сложности 6500 спортсменов из 113 стран и регионов примут участие в 269 состязаниях по 18 спортивным дисциплинам. Помимо 15 обязательных спортивных дисциплин, на Универсиаде в Чэнду также представлены три дополнительных: гребля, стрельба и ушу. Китай в качестве принимающей стороны в общей сложности направил 411 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по всем 18 видам спорта.

Проведение Всемирной Универсиады дважды откладывалось из-за пандемии COVID-19. Чтобы минимизировать последствия пандемии и гарантировать участие студентов, FISU повысила максимальный возраст участников с 25 до 27 лет. Кроме того, правило, согласно которому участие в Универсиаде могут принимать только действующие студенты и выпускники первого года выпуска, было смягчено, что позволило студентам, окончившим учебное заведение в 2020, 2021 и 2022 годах, также присоединиться к мероприятию.

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Теги: 
КНР  Китай  Универсиада FISU  Чэнду  Си Цзиньпин  открытие 

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