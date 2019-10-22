27 октября. Mossovetinfo.ru – Лидер террористической организации «Исламское государство (*террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в результате спецоперации США, сообщает телеканал Fox News.



Сообщается, что ходе спецоперации аль-Багдади подорвал себя, однако официального подтверждения смерти лидера террористов пока нет.



Администрация Белого дома сообщила, что в воскресенье, 27 октября президент США Дональд Трамп выступит с важным заявлением. В своем микроблоге в Twiter Трамп написал, что «произошло что-то очень крупное», но не уточнил, о чем идет речь.



Ранее, летом 2017 года уже появлялось сообщение о смерти аль-Багдади, однако в итоге эта информация не получила подтверждения.