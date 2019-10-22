Другие материалы
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В мире
27.10.2019, 11:15
СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади
27 октября. Mossovetinfo.ru – Лидер террористической организации «Исламское государство (*террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в результате спец...
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В мире
23.10.2019, 09:04
Турция прекратила военную операцию в Сирии - Лавров
23 октября. Mossovetinfo.ru – Турецкие войска прекращают военную операцию на севере Сирии заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров президентов России и Турции Влади...
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В мире
22.10.2019, 14:07
Сигнал бедствия с российского ледокола у берегов Норвегии был ложным
22 октября. Mossovetinfo.ru – Сигнал бедствия с российского ледокола «Тор» поданный у берегов Норвегии, был ложным, он был подан в результате сбоя оборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на ...