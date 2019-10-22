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В мире     27.10.2019 11:15

СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади

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Теги:  терроризм  США  Аль-Багдади  смерть  спецоперация 

27 октября. Mossovetinfo.ru – Лидер террористической организации «Исламское государство (*террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в результате спецоперации США, сообщает телеканал Fox News.

Сообщается, что ходе спецоперации аль-Багдади подорвал себя, однако официального подтверждения смерти лидера террористов пока нет.

Администрация Белого дома сообщила, что в воскресенье, 27 октября президент США Дональд Трамп выступит с важным заявлением. В своем микроблоге в Twiter Трамп написал, что «произошло что-то очень крупное», но не уточнил, о чем идет речь.

Ранее, летом 2017 года уже появлялось сообщение о смерти аль-Багдади, однако в итоге эта информация не получила подтверждения.


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Теги: 
терроризм  США  Аль-Багдади  смерть  спецоперация 

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