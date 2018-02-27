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В мире     28.02.2018 07:37

Спцслужбы России и Аргентины совместно пресекли поставку кокаина – посол России

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Теги:  Аргентина  посольство  школа  кокаин 

28 февраля /Mossovetinfo.ru/ - Чрезвычайно успешная операция по пресечению поставок крупной партии кокаина, обнаруженного в Аргентине в школе при посольстве в 12 чемоданах, являлась совместной спецоперацией российских и аргентинских спецслужб, рассказал в беседе с RT посол России в Аргентине Виктор Коронелли.

«В 2016 году мы получили информацию о том, что в здании школы при посольстве, которое расположено в десяти кварталах от посольства, находятся некие вещи, принадлежащие третьим лицам. Само по себе это вызвало подозрение, поэтому мной было отдано распоряжение просмотреть все помещения здания школы», — заявил он.

«После этого (обнаружения 12 чемоданов с кокаином – ред.) наши соответствующие службы — Федеральная служба безопасности с российской стороны и Министерство безопасности и Национальная жандармерия со стороны Аргентины — приняли решение о проведении совместной операции по контролируемой поставке, чтобы накрыть всю сеть наркоторговцев», — отметил Коронелли.
По словам посла, операция была проведена чрезвычайно успешно.

Ранее стало известно, что пять человек, два в Аргентине и три в России, задержаны правоохранительными органами в ходе спецоперации по контролируемой полицией доставке в Россию 389 кг наркотика (кокаина) диппочтой российского посольства в Аргентине. 

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Теги: 
Аргентина  посольство  школа  кокаин 

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