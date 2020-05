31 мая. Mossovetinfo.ru - Президент США Дональд Трамп заявил, чтопризнают террористической организацией. Об этом он написал в своем Twitter аккаунте @realDonaldTrump«Соединённые Штаты признают движение «Антифа» террористической организацией (The United States of America will be designatingas a Terrorist Organization)», — заявил Трамп на фоне массовых протестов вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании.в ходе задержания полицейскими после смерти в Миннеаполисе.Как ранее сообщало ИА Моссовет, из-за погромов и протестов список . В этих городах задержано более 1700 человек.