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В мире     31.05.2020 20:10

США признают Антифа террористической организацией - ТРАМП

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Теги:  США  Трамп  Антифа 

31 мая. Mossovetinfo.ru - Президент США Дональд Трамп заявил, что Антифа признают террористической организацией. Об этом он написал в своем Twitter аккаунте @realDonaldTrump

«Соединённые Штаты признают движение «Антифа» террористической организацией (The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization)», — заявил Трамп на фоне массовых протестов вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании.в ходе задержания полицейскими после смерти в Миннеаполисе.

Как ранее сообщало ИА Моссовет, из-за погромов и протестов в США в 25 городах и в 16 штатах ввели комендантский чассписок. В этих городах задержано более 1700 человек.

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Теги: 
США  Трамп  Антифа 

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