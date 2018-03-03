Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В мире     03.03.2018 09:42

США призвали «Газпром» не использовать газ как политическое оружие против Украины

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Газпром  Украина  газ  поставки  Стокгольмский арбитраж  Миллер 

3 марта /Mossovetinfo.ru/ - Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт призвала «Газпром» выполнять решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки газа через Украину. Об этом она написала в своем Twitter.

«Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что «Газпром» будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража», — заявила Науэрт.
«Россия должна доказать, что она надежный поставщик газа», - подчеркнула официальный представитель госдепартамента США.

Стокгольмський арбитраж 28 февраля удовлетворил требования НАК «Нафтогаз Украины» в отношении компенсации за недопоставленные «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита в сумме 4,63 млрд долл.

После решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил журналистам что «Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины»» и «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Газпром  Украина  газ  поставки  Стокгольмский арбитраж  Миллер 

Возврат к списку

Лента новостей

16:04 Город (Москва и область) В Москве и в Подмосковье в ночь на воскресенье начнется сильный снегопад

14:57 В России Путин выступил на митинге «За сильную Россию!» в Лужниках

14:28 Происшествия Задержаны продававшие в аэропорту Домодедово девушку в сексуальное рабство

13:36 Происшествия Полиция ищет Hyundai Porter, насмерть сбивший женщину на Бутырском Валу в Москве

12:58 В мире Более 60 человек погибли в Польше с начала морозного периода

Актуальные материалы

14:28 Происшествия Задержаны продававшие в аэропорту Домодедово девушку в сексуальное рабство

07:41 Город (Москва и область) В каких парках с 7 на 8 марта пройдет акция «Ночь на катке» -

22:23 Общество Михаил Дегтярев будет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Москвы на внутрипартийных выборах в ЛДПР

13:32 В России Путин: К концу следующего десятилетия в Россия продолжительность жизни должна превысить 80 лет

17:31 Город (Москва и область) 80 квартир в Фонд реновации передают москвичи из первых переселяемых домов

16:20 Другое МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

15:43 Мнения Практически до 43 % снизился общий уровень раскрываемости преступлений - Путин

07:58 В мире Сотрудники ФСБ приезжали в Аргентину три раза в ходе спецоперации по пресечению контрабанды кокаина

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru