США призвали «Газпром» не использовать газ как политическое оружие против Украины

3 марта /Mossovetinfo.ru/ - Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт призвала «Газпром» выполнять решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки газа через Украину. Об этом она написала в своем Twitter.



«Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что «Газпром» будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража», — заявила Науэрт.

«Россия должна доказать, что она надежный поставщик газа», - подчеркнула официальный представитель госдепартамента США.



Стокгольмський арбитраж 28 февраля удовлетворил требования НАК «Нафтогаз Украины» в отношении компенсации за недопоставленные «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита в сумме 4,63 млрд долл.



После решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил журналистам что «Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины»» и «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.