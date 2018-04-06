6 апреля. Mossovetinfo.ru – США внесли в список семь российских бизнесменов, 12 компаний и 17 персон, приближенных к правительству России. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.



Все активы внесенных в список лиц и компаний, находящих под юрисдикцией США, будут заморожены. Кроме того, американским бизнесменам и компаниям запрещено вести бизнес с людьми и компаниями из списка.



Полностью со списком попавших под санкций российских компаний можно ознакомиться по ссылке.