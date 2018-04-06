Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В мире     06.04.2018 16:14

США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  США  санкции 

6 апреля. Mossovetinfo.ru – США внесли в список семь российских бизнесменов, 12 компаний и 17 персон, приближенных к правительству России. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Все активы внесенных в список лиц и компаний, находящих под юрисдикцией США, будут заморожены. Кроме того, американским бизнесменам и компаниям запрещено вести бизнес с людьми и компаниями из списка.

Полностью со списком попавших под санкций российских компаний можно ознакомиться по ссылке.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
США  санкции 

Возврат к списку

Лента новостей

16:16 В мире Кто из российских бизнесменов попал под новые санкции США - список

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

14:45 Общество Безопасность на Пасху: в Москве будут работать более 7000 человек

13:39 Общество В Москве откроют музей Достоевского

12:05 Общество Кинотеатры «Москино» запустят утренние показы мультфильмов

Актуальные материалы

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть

19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий

16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья

08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму

07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%

15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018

14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru