10 декабря. Mossovetinfo.ru - США ввели санкции в отношении ряда чеченских организаций и частных лиц в рамках «акта Магнитского», об этом объявила американская администрация.



В санкционный список попали Даниил Мартынов (советник президента Чечни Рамзана Кадырова по безопасности), вице-премьер Чечни Вахит Усмаев, представитель президента Чечни Зияд Сабсаби, тренер лошадей Кадырова Сатиш Симар и представитель Кадырова в Европе Тимур Дугазаев.



Также в список вошли организации фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат», абсолютный чемпионат «Ахмат», «Ахмат ММА», «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».



Президент Чечни Рамзан Кадыров входит в санкционный список с 2017 года. Однако в новом списке в отношении Кадырова обновлены формулировки, в которых он назван главой организации так называемых «кадыровцев», причастных, по мнению США, к нарушениям прав человека.



Глобальный «акт Магнитского» был принят в США в 2016 году. Он дает право президенту США самостоятельно включать в санкционные списки иностранных граждан и организации, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.