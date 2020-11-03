3 ноября. Mossovetinfo.ru – В ходе выборов в ключевых штатах США, кандидат в президенты от Республиканской партии, действующий президент Дональд Трамп побеждает кандидата от Демократической партии Джо Байдена, сообщает портал Real Clear Politics со ссылкой на данные опроса.



Сообщается, что Огайо за Трампа проголосовали 47,4% избирателей, за Байдена - 46%, в Айове Трамп получает 47,6%, Байден - 45,6%, в Техасе у Трампа 47,7%, у Байдена - 46,5. Минимальный разрыв отмечен в Северной Каролине - 47,8% у Трампа, 47,6% у Байдена.



Выборы президента США стартовали утром 3 ноября. Кандидат, победивший в штате, получает голоса всех выборщиков штата. В связи с этим, ключевыми становятся штаты, в которых наибольшее количество выборщиков. Всего выборщиков 538 - по числу членов Конгресса США. Для победы на выборах необходимо получить 270 голосов.