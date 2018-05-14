17 мая. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео разработать план введения новых санкций в отношении России за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Белого дома.



В распоряжении указывается, что госсекретарь в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки должны подготовить для Конгресса доклад, в котором должны указать «план введения санкционных мер в отношении лиц, которые ответственны за невыполнение Российской Федерацией положений ДРСМД». При этом санкции предлагается наложить в том числе на «политические фигуры Российской Федерации».



В качестве санкционных мер предлагается запретить указанным лицам въезд в США, а также запрещать все транзакции, связанные с активами этих лиц на территории США. При этом президент США может самостоятельно ввести и какие-либо иные санкции.



Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписано США и СССР 8 декабря 1987 года и является бессрочным. По договору обе стороны обязались уничтожить все ракеты средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности. В 1991 году стороны выполнили свои обязательства по договору, что было подтверждено взаимными инспекциями. В 2014 году США обвинило Россию в нарушении Договора и пригрозило ввести санкции в отношении виновных. Российская сторона в ответ заявляет, что обвинения США не носят конкретики, и в свою очередь обвиняет американскую сторону в нарушении ДРСМД.