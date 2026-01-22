Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на товары из Канады

25 января — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на товары из Канады, если она заключит торговое соглашение с Китаем, и раскритиковал в субботу Канаду за расширение экономических связей с Китаем. Высказывания Трампа добавили неопределённости в процесс пересмотра Соглашения между США, Канадой и Мексикой. Аналитики предупреждают, что отмена тарифных льгот может иметь катастрофические последствия для Канады, - сообщает Bloomberg.



Министр торговли Канады Доминик Леблан заявил, что «Канада не стремится заключить соглашение о свободной торговле с Китаем», и назвал отношения между США и Канадой «выдающимся партнёрством».



Китай и Канада достигли конкретных договоренностей по надлежащему разрешению торговых вопросов, связанных с электромобилями, изделиями из стали и алюминия, канадским рапсом, сельскохозяйственной и водной продукцией. Об этом на минувшей неделе сообщило Синьхуа со ссылкой на Министерство коммерции КНР.



Согласно сообщению Минкоммерции КНР, стороны достигли положительного консенсуса касательно увеличения частоты прямых авиарейсов в обе стороны, улучшения деловой среды и процедур инспекции и карантинного контроля в отношении сельскохозяйственной продукции. В ведомстве указали, что это знаменует важный шаг в разрешении озабоченностей в двусторонней торговле и представляет собой новую отправную точку для углубления торгово-экономического сотрудничества.