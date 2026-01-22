 
Актуальные темы: переговоры
В мире     25.01.2026 06:45

Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на товары из Канады

25 января — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на товары из Канады, если она заключит торговое соглашение с Китаем, и раскритиковал в субботу Канаду за расширение экономических связей с Китаем. Высказывания Трампа добавили неопределённости в процесс пересмотра Соглашения между США, Канадой и Мексикой. Аналитики предупреждают, что отмена тарифных льгот может иметь катастрофические последствия для Канады, - сообщает Bloomberg.

Министр торговли Канады Доминик Леблан заявил, что «Канада не стремится заключить соглашение о свободной торговле с Китаем», и назвал отношения между США и Канадой «выдающимся партнёрством».

Китай и Канада достигли конкретных договоренностей по надлежащему разрешению торговых вопросов, связанных с электромобилями, изделиями из стали и алюминия, канадским рапсом, сельскохозяйственной и водной продукцией. Об этом на минувшей неделе сообщило Синьхуа со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Согласно сообщению Минкоммерции КНР, стороны достигли положительного консенсуса касательно увеличения частоты прямых авиарейсов в обе стороны, улучшения деловой среды и процедур инспекции и карантинного контроля в отношении сельскохозяйственной продукции. В ведомстве указали, что это знаменует важный шаг в разрешении озабоченностей в двусторонней торговле и представляет собой новую отправную точку для углубления торгово-экономического сотрудничества.

Первое образование в РФ должно быть бесплатным по ряду профессий - Миронов

ВС России ударили высокоточным оружием по объектам ВПК Украины в ночь на 24 января

«Портрет преступника» в Москве составила прокуратура на основе статданных 2025 года

Температура по Московской области может опуститься до минус 28 градусов - синоптик

