Другие материалы
В мире
25.01.2026, 06:45
Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на товары из Канады
25 января — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на товары из Канады, есл...
23.01.2026, 10:03
Ушаков: Переговоры Путина и представителей Трампа были во всех смыслах полезны
23 января — Mossovetinfo.ru — Переговоры в Кремле минувшей ночью Президента России Владимира Путина и представителе...
22.01.2026, 00:21
Путин планирует новую встречу с Уиткоффом в четверг 22 января
22 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в четверг, 22 января, планирует встретиться со спецпосл...