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В мире     08.05.2020 08:35

Трамп сообщил, что Путин принял предложение США на поставку в Россию аппаратов ИВЛ

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Теги:  Дональд Трамп  Владимир Путин  переговоры  коронавирус  аппараты ИВЛ 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин принял предложение президента США Дональда Трампа о поставке в Россию аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом, об этом Трамп заявил журналистам в ходе брифинга в Белом доме.

По словам Трампа, в четверг, 7 мая состоялись телефонные переговоры между российским и американским президентом, в ходе которых обсуждалась борьба с коронавирусом.

«Я предложил, если им нужно, у нас много аппаратов ИВЛ, если им нужны аппараты ИВЛ, мы бы с радостью отправили некоторое их количество. И мы сделаем это. В подходящий момент мы направим», - заявил Трамп.

Также в ходе телефонных переговоров обсуждались положение на нефтяном рынке и контроль над вооружениями. Кроме того, президенты обменялись поздравлениями по случаю 75-летия победы над нацистской Германией. Президент напомнил, что во Второй мировой войне страны были союзниками и поблагодарил Владимира Путина за поздравления.


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Теги: 
Дональд Трамп  Владимир Путин  переговоры  коронавирус  аппараты ИВЛ 

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