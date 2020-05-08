8 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин принял предложение президента США Дональда Трампа о поставке в Россию аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом, об этом Трамп заявил журналистам в ходе брифинга в Белом доме.
По словам Трампа, в четверг, 7 мая состоялись телефонные переговоры между российским и американским президентом, в ходе которых обсуждалась борьба с коронавирусом.
«Я предложил, если им нужно, у нас много аппаратов ИВЛ, если им нужны аппараты ИВЛ, мы бы с радостью отправили некоторое их количество. И мы сделаем это. В подходящий момент мы направим», - заявил Трамп.
Также в ходе телефонных переговоров обсуждались положение на нефтяном рынке и контроль над вооружениями. Кроме того, президенты обменялись поздравлениями по случаю 75-летия победы над нацистской Германией. Президент напомнил, что во Второй мировой войне страны были союзниками и поблагодарил Владимира Путина за поздравления.
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