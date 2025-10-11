 
Актуальные темы: переговоры
В мире     13.10.2025 13:10

Трамп в израильском кнессете заявил, что конфликт в Газе закончился

13 октября — Mossovetinfo.ru — Конфликт в секторе Газа закончился, заявил Президент США Дональд Трамп в израильском кнессете. Сегодня Трамп прибыл в Израиль и сегодня утром ХАМАС освободил всех оставшихся в живых израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, - об этом сообщают израильские и мировые СМИ.

«Это исторический рассвет нового Ближнего Востока», — заявил Трамп в своей речи перед израильским парламентом.

Также сегодня Трамп отправится в Египет, в Шарм-эш-Шейх, на церемонию подписания плана по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас также примут участие в саммите в Египте.

Соглашение о прекращении огня, предложенное Трампом, включает 20 пунктов. Соглашение было достигнуто при посредничестве США, Египта, Катара и Турции после нескольких дней непрямых переговоров. СМИ отмечают, что для достижения соглашения Трамп использовал давление на лидера Израиля Биньямина Нетаньяху и использовал арабских союзников для проведения челночной дипломатии с ХАМАС.

Большое количество израильтян — 82 %, согласно опросу, проведённому местным телеканалом Channel 13, — поддерживают план Трампа из 20 пунктов по прекращению двухлетней войны.

В рамках соглашения Израиль начинает процесс освобождения 1718 палестинских заключённых, удерживаемых в Израиле с 7 октября 2023 года. Также Израиль увеличит объём помощи сектору Газа.

Выступая в кнессете Израиля Трамп отметил, что жители Газы должны сосредоточиться на экономическом развитии и стабильности, также президент США сказал, что рука дружбы и сотрудничества всегда открыта для Ирана.

