3 июня. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Foх News Radio, заявил, что хочет ядерного пакта с Россией.



«Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире», - заявил президент США.



Ранее американская сторона отказалась от автоматического продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По мнению американской стороны, для продления договора, необходимо включить в него Китай, а также ряд систем вооружений, которые ранее не попадали под действие договора.



В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия может отказаться продлевать договор СНВ-3, так как Россия не раз заявляла о своей готовности начать переговоры о продлении договора, однако никакого ответа на эти сигналы нет. Действие договора истекает в 2021 году.