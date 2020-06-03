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В мире     03.06.2020 17:59

Трамп заявил, что хочет заключить ядерный пакт с Россией

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Теги:  Дональд Трамп  СНВ-3 

3 июня. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Foх News Radio, заявил, что хочет ядерного пакта с Россией.

«Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире», - заявил президент США.

Ранее американская сторона отказалась от автоматического продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По мнению американской стороны, для продления договора, необходимо включить в него Китай, а также ряд систем вооружений, которые ранее не попадали под действие договора.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия может отказаться продлевать договор СНВ-3, так как Россия не раз заявляла о своей готовности начать переговоры о продлении договора, однако никакого ответа на эти сигналы нет. Действие договора истекает в 2021 году.


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Теги: 
Дональд Трамп  СНВ-3 

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