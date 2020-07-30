31 июля. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не хотел бы переноса президентских выборов в США, однако он против голосования по почте.



По мнению американского президента, голосование по почте позволяет другим странам вмешаться в ход американских выборов и сфальсифицировать их результаты, так как нет возможности защитить такой способ голосования. Кроме того, в случае голосования по почте придется долго ждать результатов выборов.



«Мы хотим узнать результаты быстро, а не ждать их несколько недель или месяцев. А ведь можно так и не узнать, кто на самом деле победил», - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.



Ранее президент США в своем микроблоге в Twitter допустил перенос президентских выборов, которые должны состояться в ноябре текущего года. По мнению Трампа, пойти на перенос президентских выборов можно из-за ситуации с коронавирусом, чтобы избежать голосования по электронной почте.



В ходе пресс-конференции Трамп заявил, что его пост в Twitter был направлен на привлечение внимания к проблеме.