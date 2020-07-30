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В мире     31.07.2020 10:00

Трамп заявил о нежелании переносить президентские выборы в США

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Теги:  Дональд Трамп  США  выборы президента США 

31 июля. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не хотел бы переноса президентских выборов в США, однако он против голосования по почте.

По мнению американского президента, голосование по почте позволяет другим странам вмешаться в ход американских выборов и сфальсифицировать их результаты, так как нет возможности защитить такой способ голосования. Кроме того, в случае голосования по почте придется долго ждать результатов выборов.

«Мы хотим узнать результаты быстро, а не ждать их несколько недель или месяцев. А ведь можно так и не узнать, кто на самом деле победил», - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Ранее президент США в своем микроблоге в Twitter допустил перенос президентских выборов, которые должны состояться в ноябре текущего года. По мнению Трампа, пойти на перенос президентских выборов можно из-за ситуации с коронавирусом, чтобы избежать голосования по электронной почте.

В ходе пресс-конференции Трамп заявил, что его пост в Twitter был направлен на привлечение внимания к проблеме.


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Теги: 
Дональд Трамп  США  выборы президента США 

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