Другие материалы
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В мире
31.07.2020, 10:00
Трамп заявил о нежелании переносить президентские выборы в США
31 июля. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не хотел бы переноса президентских выборов в США, однако он против голосования по почте. По мнению американского през...
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В мире
30.07.2020, 16:57
Дональд Трамп допустил перенос президентских выборов в США из-за коронавируса
30 июля. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп допустил возможность перенести президентские выборы в связи с эпидемией коронавируса, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. ...
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В мире
30.07.2020, 10:00
В Белоруссии после задержания россиян возбудили уголовное дело о подготовке терактов
30 июля. Mossovetinfo.ru – Уголовоное дело о подготовке терактов возбудили в белоруссии после задержания группы россиян, сообщил на пресс-конференции Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков. ...