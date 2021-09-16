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В мире     16.09.2021 15:42

Турция уточнила правила въезда в страну для вакцинированных россиян

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Турция  въезд  вакцины 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Минздрав Турции уточнил правила въезда в страну для вакцинированных россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя турецкого ведомства.

С 14 сентября при въезде в страну будут приниматься только документы о прививках от коронавируса вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, или вакцинами, одобренными в Турции. В настоящее время в Турции признана только одна российская вакцина от коронавируса - «Спутник V».

Таким образом, документы о вакцинации россиян, привитых другими российскими вакцинами, в Турции приниматься не будут, им необходимо будет сдать ПЦР-тесты при въезде в страну.

Ранее Турция принимала документы о прививках любыми вакцинами, которые зарегистрированы в стране вылета.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Турция  въезд  вакцины 

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