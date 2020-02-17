17 февраля. Mossovetinfo.ru – У одной из россиянок на борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине возле Иокогамы, выявлено заболевание 2019-nCoV, сообщается в официальном аккаунте российского посольства в Японии в Facebook.



Сообщается, что в ближайшее время российская туристка будет доставлена в больницу для прохождения курса лечения.



Круизный лайнер Diamond Princess отправился в 14-дневный круиз из Иокогамы 20 января. На борту лайнера находятся 2 666 туристов и 1 045 членов экипажа. Среди туристов 24 российских гражданина. У одного из участников круиза, который сошел на берег в Гонконге 25 января, через шесть дней был выявлен коронавирус. После этого японские власти направили судно вместе с туристами и членами экипажа на карантин.



Власти Японии осуществляют регулярную медицинскую проверку пассажиров и экипажа лайнера. По данным ВОЗ, на 17 февраля коронавирусом на судне заразились 355 человек. Ранее случаев заражения коронавирусом среди россиян зафиксировано не было.



Посольство России продолжает держать на контроле ситуацию вокруг находящихся на лайнере «Diamond Princess» российских граждан и будет оказывать им все необходимое содействие.