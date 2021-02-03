Указом президента Украины Зеленского заблокировано вещания трех телеканалов

3 февраля. Mossovetinfo.ru - Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов на протяжении пяти лет. Об этом сообщает агентство 112.ua



Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал действия властей "лишением права на информацию большого числа украинцев".



NewsOne, Zik и "112" продолжают вещать на платформе YouTube, а руководство телеканалов уже заявило, что будет обжаловать санкции в украинских и международных судах.



В то же время в Минкультуры Украины считают, что телеканалы «112», ZIK и NewsOne «являются не СМИ, а частью пропагандистской войны России» и направит в YouTube просьбу закрыть страницы каналов.



В репортаже о закрытии популярных телеканалов интернет-газета Страна.ua сообщила: "Во-первых, впервые за всю историю Украины без суда и следствия закрывают крупнейшие новостные телеканалы. Во-вторых, санкции Зеленский ввел против гражданина Украины, хотя по закону под них подпадают лишь иностранцы или лица без гражданства".



Ранее, в июле 2019 года украинские власти пригрозили ответственностью телеканалу "112 Украина" планировавшему показать фильм Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" в котором знаменитый американский режиссер попытался разобраться, почему возник кризис в Украине.





