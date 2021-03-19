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В мире     19.03.2021 16:06

В Европе объявили о начале третьей волны коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Евросоюз  Европа  вакцинация 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат заявила на брифинге, что в Европе начинается третья волна коронавируса.

«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС», - приводит слова Спинат ТАСС.

Представитель Еврокомиссии заявила, что в связи с наступлением третьей волны коронавируса, необходимо ускорить вакцинацию населения.

Ранее Европейский регулятор лекарств ЕМА заявил о безопасности и эффективности вакцины AstraZeneca, применение который было приостановлено в ряде стран из-за побочных эффектов.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Евросоюз  Европа  вакцинация 

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