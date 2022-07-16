В Испании экстремальная жара за шесть дней унесла жизни 360 человек

16 июля. Mossovetinfo.ru - В Испании экстремальная жара за шесть дней унесла жизни 360 человек, из них 123 только за минувшую пятницу, пишет Europapress.es.



На большей части территории Испании столбик термометра поднялся выше 40 градусов Цельсия, а на юге и юго-западе страны - выше 45. По прогнозу метеорологов, жара сохранится и на следующей неделе. Это может привести к новым смертям.



В нынешнем году на Испанию обрушилась уже вторая крупная волна жары. По данным Минздрава, первая волна продолжалась с 11 по 20 июня и унесла жизни 829 человек. Тогда максимальная температура составила 44,5 градуса Цельсия.