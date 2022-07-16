 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В мире     16.07.2022 23:38

В Испании экстремальная жара за шесть дней унесла жизни 360 человек

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Испания  жара  смерти 

16 июля. Mossovetinfo.ru - В Испании экстремальная жара за шесть дней унесла жизни 360 человек, из них 123 только за минувшую пятницу, пишет Europapress.es.

На большей части территории Испании столбик термометра поднялся выше 40 градусов Цельсия, а на юге и юго-западе страны - выше 45. По прогнозу метеорологов, жара сохранится и на следующей неделе. Это может привести к новым смертям.

В нынешнем году на Испанию обрушилась уже вторая крупная волна жары. По данным Минздрава, первая волна продолжалась с 11 по 20 июня и унесла жизни 829 человек. Тогда максимальная температура составила 44,5 градуса Цельсия.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Испания  жара  смерти 

Возврат к списку

Лента новостей

23:38 В мире В Испании экстремальная жара за шесть дней унесла жизни 360 человек

11:13 Город (Москва и область) 5 и 6 августа в Гостином дворе пройдёт выставка, посвящённая программе "Мой район"

13:35 Город (Москва и область) Центр Москвы стал лидером снижения цен на жилье – министр правительства Москвы

12:27 В России ИКЕЯ сообщила, что оформить заказ на распродажу в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится

12:15 Город (Москва и область) Сбербанк зафиксировал первое снижение цен на квартиры в новостройках Москвы за 2,5 года - РБК

Актуальные материалы

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

12:15 В мире 30 июня в качестве шага доброй воли ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

13:51 Власть Как будет работать новый закон об иноагентах

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru