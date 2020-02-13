13 февраля. Mossovetinfo.ru – Рекордное количество погибших в результате заболевания коронавирусом зафиксировано в китайской провинции Хубэй, сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.



За последние сутки в результате заболевания скончались 242 человека. Ранее максимальное число смертей в результате заболевания коронавирусом было зафиксировано 10 февраля, когда скончалось 103 человека.



Кроме того, резко выросло общее число заболевших – за сутки было зафиксировано 14 840 новых случаев заражения. Общее число заразившихся коронавирусом на территории провинции составило 40 206 человек.



Также сообщается, что за прошедшие сутки из больниц было выписано 3 441 пациент.



Резкий рост заболеваемости коронавирусом китайские власти объяснили использованием новой системы диагностики, которая позволила пересмотреть диагнозы, поставленные ранее, и выявить новые случаи заражения.