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В мире     13.02.2020 09:19

В Китае 12 февраля рекордно выросла смертность от коронавируса

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Теги:  коронавирус  эпидемия  смертность  Китай 

13 февраля. Mossovetinfo.ru – Рекордное количество погибших в результате заболевания коронавирусом зафиксировано в китайской провинции Хубэй, сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

За последние сутки в результате заболевания скончались 242 человека. Ранее максимальное число смертей в результате заболевания коронавирусом было зафиксировано 10 февраля, когда скончалось 103 человека.

Кроме того, резко выросло общее число заболевших – за сутки было зафиксировано 14 840 новых случаев заражения. Общее число заразившихся коронавирусом на территории провинции составило 40 206 человек.

Также сообщается, что за прошедшие сутки из больниц было выписано 3 441 пациент.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом китайские власти объяснили использованием новой системы диагностики, которая позволила пересмотреть диагнозы, поставленные ранее, и выявить новые случаи заражения.


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Теги: 
коронавирус  эпидемия  смертность  Китай 

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