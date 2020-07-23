23 июля. Mossovetinfo.ru – В центральной Мексике в пещере были обнаружены артефакты, которые свидетельствуют о том, что Homo Sapiens появились в Америке 33 тысяч лет назад, статья об открытии опубликована в журнале Nature.
Артефакты, найденные в пещере Чикиуйте, свидетельствуют о том, что первые люди появились в Америке на 15 тысяч лет раньше, чем считалось ранее. Ранее наиболее древними артефактами, найденными в Америке, считались находки культуры Кловис, которая датируется возрастом в 9,5 – 11,5 тысяч лет. Затем были найдены артефакты возрастом в 12-15 тысяч лет.
Всего ученые обнаружили 2000 каменных орудий, а также останки животных и растений. В тоже время ДНК людей в пещере обнаружено не было. По мнению исследователей, это означает, что пещера не использовалась как постоянное жилье, и была перевалочным пунктом, в котором иногда останавливались охотники. Также пещера могла использоваться в качестве места зимовки.
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