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В мире     12.05.2021 09:19

В МИД рассказали об основных источниках кибератак на Россию в 2020 году

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Теги:  МИД РФ  кибератаки 

12 мая. Mossovetinfo.ru — Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости рассказал откуда в 2020 году происходило большинство кибератак на Россию.

По словам Сыромолотова, большинство кибератак на Россию в прошлом году происходило с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландов.

Объектами кибератак были самые разные сферы российской инфраструктуры, атаки проходили на объекты, связанные с разработкой вакцин, объекты госуправления, финансового сектора, военно-промышленные объекты, объекты образования и науки, а также объекты транспортной инфраструктуры.

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Теги: 
МИД РФ  кибератаки 

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