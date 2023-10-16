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В мире
18.10.2023, 08:59
В Пекине проходят переговоры лидеров России и Китая - Путина и Си Цзиньпина
17 октября — Mossovetinfo.ru — В Пекине проходят переговоры Президента России Владимира Путина с Председателем Кита...
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В мире
17.10.2023, 10:37
Оппозиция в Польше после выборов имеет шанс сформировать правящую коалицию
17 октября — Mossovetinfo.ru — Официальные итоги парламентских выборов, представленные Государственной избиратель...
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В мире
16.10.2023, 08:21
Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу
16 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин 16 октября в интервью Медиакорпорации Китая, текст опу...