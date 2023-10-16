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В мире     18.10.2023 08:59

В Пекине проходят переговоры лидеров России и Китая - Путина и Си Цзиньпина

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Теги:  Путин  Си Цзиньпин  Китай  КНР  Пекин  переговоры  Один пояс один путь 

17 октября — Mossovetinfo.ru — В Пекине проходят переговоры Президента России Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"Господин Президент, Вы уже в третий раз принимаете участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», что демонстрирует поддержку российской стороной данной инициативы", - сказал Си Цзиньпин в начале встречи, сообщает сайт Кремля.

"В нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация, что мы и делаем, и сегодня мы это всё тоже обсудим – все, в том числе наши двусторонние отношения, прежде всего это", - сказал Путин в начале встречи.

Лидеры России и Китая с 2013 года провели 42 встречи, наладили хорошие деловые отношения и крепкую дружбу, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Уважаемый президент Путин, мой старый друг, добро пожаловать в Китай для участия в Третьем форуме международного сотрудничества Один пояс, один путь… С 2013 года мы с вами провели 42 встречи, наладили хорошие рабочие отношения и крепкую дружбу, - заявил китайский лидер, сообщают РИА Новости.

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Теги: 
Путин  Си Цзиньпин  Китай  КНР  Пекин  переговоры  Один пояс один путь 

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