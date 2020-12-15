15 декабря. Mossovetinfo.ru - В США завершилось голосование коллегии выборщиков по выборам президента страны, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил 306 голосов, при необходимых для избрания 270.



Действующий президент США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получил 232 голоса.



Выборщики обязаны отдать свои голоса за того кандидата, за которого проголосовало большинство избирателей в их штате, но на практике известные случаи, когда выборщики голосовали против воли избирателей своего штата. Однако в этот раз ничего подобного не произошло, выборщики проголосовали также, как их избиратели в штатах, которые они представляют.



Результаты голосования коллегии выборщиков были запечатаны и будут пересланы главе Сената Майклу Пенсу. 6 января на совместном заседании Конгресса и Сената конверты будут вскрыты и итоги голосования будут объявлены официально. Инаугурация нового президента США состоится 20 января. Теоретически конгресс может отказаться принять голоса выборщиков из того или иного штата, но на практике у Трампа нет шансов сохранить свой пост.



Выборы президента США прошли 3 ноября. Каждый из кандидатов одержал победу в 26 из 52 американских штатов, однако за Байдена проголосовали штаты с большим количеством выборщиков. Штаб Трампа отказался признавать поражение и подал многочисленные иски о фальсификациях и требованиях пересчитать голоса в суды различных штатов и в Верховный суд. Однако, все эти иски были отклонены.