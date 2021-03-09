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В мире     09.03.2021 14:28

Вакцину «Спутник V» будут производить в Италии

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Теги:  вакцина  коронавирус  COVID-19  Спутник V  Италия 

9 марта. Mossovetinfo.ru – Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» будут производить в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Итало-российской торговой палаты.

Сообщается, что производство планируется запустить в июле. До конца года предусмотрен выпуск 10 миллионов доз вакцины.

На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу «Спутника V». При этом, Венгрия еще в январе одобрила использование «Спутника V» на территории страны, позднее это сделала Словакия. Также вопрос использования российской вакцины без одобрения ЕМА рассматривают в Чехии, а также в Австрии.

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Теги: 
вакцина  коронавирус  COVID-19  Спутник V  Италия 

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