Власти Японии окончательно разрешили слить воду с АЭС «Фукусима» в океан

13 апреля. Mossovetinfo.ru - Премьер-министр Японии Есихидэ Суга во вторник сообщил, что его правительство приняло решение сбросить в море загрязненные радиоактивные сточные воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" вопреки возражениям в стране и за ее пределами. Охлаждение реакторов на АЭС "Фукусима-1" после аварии 2011-го года ведет к загрязнению огромного количества воды.



Во вторник МИД Китая выразил серьезную озабоченность в связи с перспективой сбросить в Тихий океан загрязненные радиоактивные сточные воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".



В Токио отвечают, что почти полтора миллиона тонн воды, собранной в резервуары в районе аварии 2011-го года, в целом очищены от радиации.



Оператор электростанции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. заявил, что для начала сброса вод в океан потребуется около двух лет.