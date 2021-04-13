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В мире     13.04.2021 07:06

Власти Японии окончательно разрешили слить воду с АЭС «Фукусима» в океан

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Теги:  Фукусима  Япония  Китай  Тихий океан 

13 апреля. Mossovetinfo.ru - Премьер-министр Японии Есихидэ Суга во вторник сообщил, что его правительство приняло решение сбросить в море загрязненные радиоактивные сточные воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" вопреки возражениям в стране и за ее пределами. Охлаждение реакторов на АЭС "Фукусима-1" после аварии 2011-го года ведет к загрязнению огромного количества воды.

Во вторник МИД Китая выразил серьезную озабоченность в связи с перспективой сбросить в Тихий океан загрязненные радиоактивные сточные воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

В Токио отвечают, что почти полтора миллиона тонн воды, собранной в резервуары в районе аварии 2011-го года, в целом очищены от радиации.

Оператор электростанции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. заявил, что для начала сброса вод в океан потребуется около двух лет.

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Теги: 
Фукусима  Япония  Китай  Тихий океан 

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