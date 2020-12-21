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В мире     21.12.2020 11:01

ВОЗ выступила с заявлением о новом штамме коронавируса

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  авиасообщение 

21 декабря. Mossovetinfo.ru - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), рекомендует странам самостоятельно принимать решение по авиасообщению в связи с обнаружением нового штамма коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании. Из-за этого некоторые европейские страны приостановили авиасообщение с королевством. Россия такого решения пока не принимала.

Позднее стало известно, что новый штамм обнаружен также еще в трех странах — Дании, Нидерландах и Австралии.

В ряде СМИ появилась информация, что новый штамм коронавируса опаснее и заразнее предыдущих. Однаков, в ВОЗ отмечают, что новый тип коронавируса распространяется быстрее, но говорить о его большей опасности на данный момент оснований нет.


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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  авиасообщение 

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